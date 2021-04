MediaWorld Weekend, monitor da gaming ACER in offerta: Amazon rilancia

In seguito all'offerta legata a un notebook da gaming MSI con GPU RTX 3060, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da MediaWorld che strizzano l'occhio ai videogiocatori PC. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa a un monitor da gaming di ACER.

Più precisamente, il modello ACER Predator X38P viene proposto a un prezzo pari a 1853 euro da MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di quest'ultima catena, in genere il costo del prodotto sarebbe di 2199 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 346 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 17 aprile 2021, quindi rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Il monitor dispone di un pannello IPS da 37,5 pollici con risoluzione QHD+ (3840 x 1600 pixel), quindi potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente, che magari vuole puntare a una determinata risoluzione. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha scontato il prodotto. Infatti, il monitor in questo caso viene venduto a 1799,90 euro, ma al momento in cui scriviamo sono disponibili poche unità.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo prodotto sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld e quella avviata da Amazon (numero di unità disponibili permettendo) potrebbero fare gola a qualcuno.