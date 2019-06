Mediaworld: via al weekend NO IVA. Sconti anche su iPhone, smartphone e PC

Come ampiamente preannunciato ieri, è ufficialmente partito il weekend No IVA da Mediaworld. La catena di distribuzione ha infatti dato il via a 48 ore di promozioni su tantissime categorie di prodotti, su cui viene applicato uno sconto pari al 18,03%.

iPhone Xs Max da 512 gigabyte può essere acquistato al prezzo speciale di 1294,26 Euro nelle colorazioni silver, space grey e gold, mentre il modello da 256 gigabyte, che può essere acquistato a 1105,73 Euro. Infine, la versione da 64 gigabyte di memoria in offerta è disponibile a 982,78 Euro

Tra gli smartphone in offerta troviamo anche il Galaxy S10+ da 512 gigabyte, a 1048,36 Euro, con il modello base della linea a 966,39 Euro, mentre il Galaxy Note 9 da 512 gigabyte passa a 965,57 Euro.

In offerta è disponibile anche l'iMac Pro da 27'' con schermo Retina 5k a 4589,34 Euro, con il Surface Studio 2 da 2 terabyte con processore i7 e 32GB di Ram a 4589,34 Euro. Tra i PC in offerta è disponibile anche l'Acer Predator Orion 9000, a 4097,54 Euro.

Infine, dal fronte TV citiamo la Samsung QE750Q90RATXZT a 3523,77 Euro e la Sony KD75X9505 a 3277,86 Euro.

Le offerte sono disponibili direttamente sul sito web Mediaworld e saranno valide anche nei negozi fisici.

