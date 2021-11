MediaWorld Weekend, notebook ASUS ROG RTX 3060 scontato di 200 euro

Nel contesto degli sconti di MediaWorld legati al weekend, rientra anche un'iniziativa promozionale relativa a un notebook da gaming ASUS ROG con GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla nota catena, il modello ASUS G513QM-HF320T viene venduto a un prezzo pari a 1799 euro mediante il portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 1999 euro. Lo sconto risulta dunque di 200 euro. In ogni caso, dato che l'iniziativa promozionale è relativa al weekend legato al 7 novembre 2021, l'offerta rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Il portatile coinvolto dispone, oltre che della succitata GPU RTX 3060 da 6GB, di un processore AMD Ryzen 9 5900HX, nonché di 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 10 Home, mentre il display ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Non manca il supporto al Bluetooth 5.1 e al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. La proposta di MediaWorld potrebbe dunque risultare interessante per coloro che stanno cercando un portatile di questo tipo, vista anche la situazione non propriamente delle migliori a livello di schede video.