MediaWorld Weekend, nuovo OPPO Find X3 Lite già scontato di 100 euro

Dopo aver trattato l'offerta legata al Game Drive di Western Digital, "torniamo" da MediaWorld per approfondire una promozione relativa allo smartphone OPPO Find X3 Lite.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 499 euro. In parole povere, lo sconto è di 100 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di uno smartphone arrivato in Italia a marzo 2021. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un dispositivo 5G (ricordiamo che questo modello supporta l'ultimo standard in termini di connettività).

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 5 giugno 2021. Questo significa che l'offerta rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Tuttavia, dando un'occhiata a quanto proposto dai principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che sono attivi anche altri sconti relativi al prodotto.

Infatti, Unieuro propone OPPO Find X3 Lite a 399,90 euro. Lo stesso fa Amazon Italia, dato che anche in questo caso il costo è di 399,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" sullo smartphone.