MediaWorld Solo per il Weekend, tra le offerte c'è anche iPhone 13 Pro Max

Dopo aver trattato uno sconto di MediaWorld relativo a un PC da gaming, torniamo ad approfondire le offerte avviate dalla nota catena. Più precisamente, MediaWorld ha lanciato l'iniziativa Solo per il Weekend, che mette in promozione parecchi prodotti.

Tra questi, come si può apprendere direttamente dal portale ufficiale di MediaWorld, c'è anche iPhone Pro Max da 128GB. Infatti, lo smartphone viene adesso proposto a un prezzo di 1.229 euro, mentre in precedenza, stando al sito Web della popolare catena, il costo del prodotto ammontava a 1.289 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 60 euro. Le colorazioni disponibili nell'ambito della promozione sono quelle Grafite, Argento e Oro.

In ogni caso, non mancano sconti relativi anche ad altri prodotti Apple. Ad esempio, iPhone 12 da 128GB viene ora venduto a 769 euro (anziché 889 euro). Le colorazioni del dispositivo che risultano disponibili al momento in cui scriviamo sono quelle Nero, Blu, Verde, (PRODUCT)RED e Bianco. Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa promozionale è coinvolto anche iPhone 11 da 128GB, che viene adesso proposto a un prezzo pari a 629 euro (al posto dei precedenti 669 euro). Le colorazioni? Nero, (PRODUCT)RED, Viola e Bianco.

Insomma, MediaWorld ha lanciato svariati sconti e quelli citati rappresentano solamente degli esempi. Ricordiamo che si fa riferimento all'iniziativa promozionale "Solo per il Weekend" legata al 5 marzo 2022, dunque le offerte rimarranno attive per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.