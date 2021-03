MediaWorld Weekend, offerte su smart TV DVB-T2 Samsung, Sony e Panasonic per poche ore

Tra gli sconti “Solo per il Weekend” di MediaWorld lato prodotti tech abbiamo già dato un’occhiata all’offerta del portatile MacBook Air con chip M1, ma non mancano anche alcune promozioni per smart TV a firma Samsung, Sony e Panasonic tutte compatibili con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Come da nostra prassi, vediamo innanzitutto il modello più economico, ovvero il televisore Sony LCD43 KDL43WF665 scontato da 449 Euro a 429 Euro, prezzo pagabile in 20 comode rate mensili da 21,45 Euro. Giungendo alle specifiche tecniche, si tratta di un TV con display LED Full HD da 43 pollici, supporto all’HDR, sistema operativo Sony TV e 4 GB di memoria interna. Niente di eclatante, ma senz’altro una promozione interessante per chi non ha esigenze particolari.

Passando poi ai modelli di fascia media troviamo il televisore Samsung UE65TU7170UXZT dotato di schermo a LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate pari a 60 Hz, supporto all’HDR, decoder audio Dolby Digital Plus e l’ormai tradizionale sistema operativo proprietario Tizen OS. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 629 Euro anziché i 699 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero.

Infine, il modello più costoso che potrete trovare in offerta questo weekend è il televisore Panasonic OLED TX-55HZ1000E con display da 55 pollici Ultra HD 4K e refresh rate di 120 Hz, anch’esso dotato di HDR, tuner per il digitale terrestre DVB-T2, tecnologie come Dolby Vision IQ, Dolby Atmos lato audio e My Home Screen 5.0. La cifra a cui viene venduto è pari a 1399 Euro, contro i 1699 Euro di listino, risultando dunque lo sconto migliore per questo weekend. Ricordiamo, infatti, che queste tre offerte dureranno solamente fino alle 23:59 di domenica 14 marzo 2021.

Sempre da MediaWorld, ma in occasione degli “XDays”, potrete trovare anche lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE scontato di 170 Euro.