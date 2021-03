MediaWorld Weekend: OPPO Find X2 Lite scontato di quasi 200 euro

Non ci sono solamente SSD Intel e Western Digital in sconto in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche diverse altre promozioni, tra cui una legata allo smartphone OPPO Find X2 Lite.

In particolare, il succitato dispositivo, in questo caso "brandizzato" Vodafone, viene proposto a un prezzo di 299,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando anche a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 499 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio di 199,01 euro. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché del supporto al 5G. L'unica colorazione messa in offerta a questo prezzo da parte della nota catena è quella Moonlight Black.

In ogni caso, la promozione durerà per un periodo di tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" relativa al 6 e 7 marzo 2021. In parole povere, al momento in cui scriviamo mancano relativamente poche ore al termine dell'offerta.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato lo smartphone. Infatti, il sito Web ufficiale della nota catena riporta un prezzo pari a 299,90 euro. Da notare inoltre quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia, dato che questi ultimi offrono il dispositivo a 289,99 euro.

Se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di OPPO Find X2 Lite (pubblicata a maggio 2020).