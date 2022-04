MediaWorld Weekend di Pasqua: crolla il prezzo di Honor 50 5G con Google

Dopo aver approfondito l'offerta di MediaWorld su uno Smart TV Samsung economico, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" della popolare catena. Questa volta in sconto c'è lo smartphone Honor 50 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo, in questo caso "brandizzato" WindTre, viene adesso venduto al costo di 379 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente lo smartphone verrebbe proposto a 529,90 euro. In parole povere, effettuando un rapido calcolo emerge che c'è un possibile risparmio di 150,90 euro. L'offerta rientra in ogni caso nell'iniziativa promozionale "Solo per il Weekend" legata a Pasqua 2022, dunque potrete usufruire dello sconto per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Considerando il fatto che Honor 50 è stato ufficializzato a fine 2021, capite bene che il prezzo del dispositivo è crollato. Tuttavia, fareste bene a non sottovalutare le proposte effettuate in merito al prodotto da parte degli altri principali store online. Infatti, approfondendo le promozioni disponibili in tal senso, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere il prezzo dello smartphone a 330 euro (si fa sempre riferimento al modello da 6/128GB).

Inoltre, anche Unieuro ha rilanciato. Infatti, quest'ultima catena propone lo smartphone a un prezzo pari a 376 euro (c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che fa scendere il costo finale a 357,20 euro). Per il resto, ricordiamo che il dispositivo dispone dei servizi Google, come potete approfondire nella nostra recensione di Honor 50. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un buon momento per chi stava tenendo d'occhio il prodotto da tempo.