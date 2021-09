MediaWorld Weekend, PC da gaming MSI con RTX 2080 scontato di 800 euro

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "Mega Sconti" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un PC da gaming di MSI con scheda video RTX 2080.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI Infinite X Plus 9SE-434IT viene venduto a un prezzo pari a 1899 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 2699 euro. In parole povere, è possibile risparmiare 800 euro. Non male per chi sta cercando un preassemblato di questo tipo, considerando che il mondo delle GPU non sta passando un periodo propriamente roseo. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 25 settembre 2021.

Per quel che concerne la scheda tecnica di MSI Infinite X Plus 9SE-434IT, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 VENTUS con 8GB di memoria dedicata, troviamo un processore Intel Core i7-9700K, 16GB di RAM, 512GB di SSD e 2TB di hard disk. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi a/b/g/n/ac.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon. Insomma, la promozione avviata da MediaWorld potrebbe fare a gola a qualcuno.