MediaWorld Weekend, PC MSI con GPU RTX 3070 scontato di 100 euro

Dopo aver trattato gli sconti relativi ai notebook, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da MediaWorld in termini di offerte tech. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione legata a un PC da gaming MSI con GPU RTX 3070.

In particolare, il modello MSI MEG INFINITE X 10TD-889IT viene venduto a un prezzo di 2899 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del computer era fissato a 2999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Non male, considerando che ci troviamo in un periodo di carenza in termini di GPU. La promozione rimarrà tuttavia attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" associata all'11 aprile 2021.

Ricordiamo che il PC da gaming coinvolto dispone infatti di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC con 8GB di memoria dedicata. Non manca poi un processore Intel Core i7-10700KF, affiancato da 16GB di RAM, 1TB di hard disk e 2TB di SSD. Presente inoltre il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe rivelarsi una buona occasione per coloro che stanno cercando un preassemblato di questo tipo.