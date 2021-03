MediaWorld Weekend: PC con RTX 2060 scontato di 200 euro, Amazon rilancia

Non ci sono solamente televisori in sconto da MediaWorld in questi giorni. Infatti, visto l'arrivo del weekend, la nota catena ha lanciato varie iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto legato a un PC da gaming con GPU NVIDIA GeForce RTX 2060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo Legion T5 28IMB05 viene venduto a un prezzo pari a 1599 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 1799 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 200 euro. Ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" relativa al 20 marzo 2021, quindi rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, il PC da gaming coinvolto dispone di un processore Intel Core i7-10700, 16GB di RAM e 1TB di SSD. A supporto di questa configurazione troviamo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria GDDR6. Non mancano inoltre Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon Italia vende il prodotto a un prezzo inferiore rispetto a quello di MediaWorld. Infatti, in questo caso il costo del computer è pari a 1107,84 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di Unieuro.