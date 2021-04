MediaWorld Weekend, portatile da gaming con GPU RTX 3060 in offerta

Oltre alle ultime promozioni del volantino "Il Top della Tecnologia", MediaWorld sta lanciando anche altre offerte in queste ore. Ad esempio, la nota catena ha avviato uno sconto legato a un portatile da gaming con GPU RTX 3060.

In particolare, il modello ASUS FX516PM-HN002T viene proposto a un prezzo di 1399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 1699 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 300 euro. Non male, considerando anche il fatto che giusto qualche settimana fa il prodotto costava 1599 euro da MediaWorld, nonché che in questo periodo c'è carenza in termini di schede video. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva relativamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 25 aprile 2021.

Ricordiamo che il portatile monta, oltre alla succitata GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata, un processore Intel Core i7-11370H, nonché 8GB di RAM e 512GB di SSD. Troviamo poi un display LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Immancabile il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1, così come l'OS Windows 10 Home.

In ogni caso, per quel che riguarda gli altri principali store online, abbiamo notato che il portatile viene venduto a 1533 euro dai rivenditori di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi sta cercando un notebook da gaming di questo tipo.