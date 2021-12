MediaWorld Weekend rilancia su un notebook RTX 3050 Ti: cala ancora il prezzo

Non è passato troppo tempo da quando MediaWorld ha scontato un notebook con GPU RTX 3050 Ti. Eppure, la nota catena ha già deciso di rilanciare, proponendo il prodotto a un prezzo ancora più basso rispetto al precedente.

Più precisamente, il modello ASUS FX516PE-HN005T veniva venduto, nel contesto dell'iniziativa "Sconto Subito Xmas" che si è conclusa l'8 dicembre 2021, a un prezzo di 1.299 euro. Tuttavia, adesso il portatile viene proposto, nell'ambito della promozione "Solo per il Weekend" legata all'11 dicembre 2021, a un prezzo pari a 1.199 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. In parole povere, in pochi giorni il prezzo è calato ulteriormente di 100 euro: niente male, considerando anche il periodo non propriamente dei migliori in termini di disponibilità e il fatto che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1.499 euro (quindi si possono risparmiare 300 euro).

In ogni caso, ricordiamo brevemente alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto: al netto della presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata, gli altri "punti salienti" della scheda tecnica del portatile risiedono nel processore Intel Core i7-11370H, nonché nel fatto che ci sono a disposizione 8GB di RAM e 512GB di SSD.

Tra l'altro, questo specifico portatile non si trova né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Inoltre, chiaramente risulta difficile in questo periodo vedere una catena "rilanciare" in questo modo su un notebook da gaming. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi non vuole più attendere.