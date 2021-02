MediaWorld Weekend, Samsung Galaxy A21s in offerta sotto i 150 euro

Dopo aver lanciato un'offerta legata a un Android TV 8K di Sony, MediaWorld ha avviato altre promozioni relative ovviamente al mondo tech. Tra queste, spicca quella relativa allo smartphone Samsung Galaxy A21s.

Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 27 febbraio 2021, la nota catena propone il succitato dispositivo, "brandizzato" Vodafone, a un prezzo pari a 149,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza il costo dello smartphone era di 209,99 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 60 euro. Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy A21s dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Non manca inoltre una batteria da 5000 mAh.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che in passato il dispositivo era già finito al centro di offerte simili. Nonostante questo, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante per chi si è perso le precedenti occasioni.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il dispositivo a 159,99 euro, ma quest'ultimo non risulta disponibile sul portale ufficiale della nota catena al momento in cui scriviamo. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, in questo caso il prezzo è pari a 152,90 euro mediante rivenditori.