MediaWorld Weekend, Samsung Galaxy Book Ion scontato: Amazon rilancia

Siamo entrati nel weekend ed è dunque giunta l'ora per MediaWorld di "darci dentro" relativamente alle offerte tech. Tra le varie promozioni avviate dalla nota catena, troviamo uno sconto legato al portatile Samsung Galaxy Book Ion.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto a 1099 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il costo del portatile sarebbe pari a 1429 euro. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 330 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per relativamente poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 22 maggio 2021.

Ricordiamo che il portatile coinvolto dispone di uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM e 256GB di SSD. La scheda video è una Intel UHD Graphics 620 e non manca il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Si tratta di un prodotto originariamente annunciato per l'Italia a giugno 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle proposte relative al portatile per quanto riguarda gli altri store online principali, abbiamo notato che il prodotto è in sconto anche su Amazon Italia. Infatti, Samsung Galaxy Book Ion viene venduto, nella sua variante da 8GB di RAM, a 949 euro tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro.