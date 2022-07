MediaWorld Solo per il Weekend, Samsung The Freestyle scontato del 17%

Se pensate che in questo fine luglio 2022 ci siano solamente sconti su Smart TV da MediaWorld, vi sbagliate. Infatti, fanno capolino diverse tipologie di prodotti in offerta sul portale della popolare catena. Tra quanto proposto, spicca un'offerta relativa al proiettore Samsung The Freestyle.

A tal proposito, il prodotto viene adesso proposto a un prezzo pari a 829 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, apprendiamo che precedentemente il costo del proiettore ammontava a 999 euro. Non serve dunque effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è uno sconto del 17%, ovvero che si possono risparmiare 170 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo atipico come può esserlo Samsung The Freestyle, ma fate attenzione al fatto che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 30 luglio 2022. In parole povere, avrete a disposizione relativamente poche ore per poter usufruire dell'offerta, in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Da notare però il fatto che anche Amazon propone il prodotto a 829 euro. Farebbe questo anche Unieuro, ma al momento in cui scriviamo il proiettore non risulta disponibile in quel contesto. In ogni caso, sul portale ufficiale di Samsung ili costo del prodotto è di 879 euro. Per il resto, se volete approfondire il proiettore coinvolto, potete fare riferimento alla nostra prova di Samsung The Freestyle, pubblicata a marzo 2022, in cui abbiamo analizzato tutti gli aspetti legati al dispositivo.