Mediaworld questo weekend sconta smartphone Xiaomi, OPPO e un TV 4K DVB-T2 Panasonic

Assieme alle offerte su una scopa elettrica Bosch e su un TV Sony 2021, la catena di distribuzione Mediaworld propone “Solo per il Weekend” alcuni sconti interessanti su tre smartphone a marchio Xiaomi e OPPO, oltre che a uno smart TV 3K DVB-T2 a marchio Panasonic.

Partiamo da Oppo A53s, smartphone scontato a 159,99 Euro a partire da 199,99 Euro. Si tratta di un telefono con schermo IPS LCD da 6,5 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 460 da 1.8 GHz, 4 GB di RAM e 128 GB lato memoria interna, per una batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore frontale da 8 megapixel e tre lenti posteriori (13MP + 2MP + 2MP).

Trattando i dispositivi Xiaomi, invece, troviamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189,99 Euro al posto dei 299,99 Euro di listino. Lo smartphone ha uno schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca figura il chipset Mediatek Helio G90T assieme a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD e batteria da 4500 mAh. Lato fotocamera ci sono quattro sensori posteriori (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e un’unica lente selfie da 20MP.

Più economico è invece Xiaomi Redmi 9, smartphone con schermo LCD FHD+ da 6,53 pollici, chipset Mediatek Helio G80, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, il tutto alimentato da una batteria da 5020 mAh. Per quanto riguarda il comparto fotocamera troviamo un setup quad-camera posteriore (13MP principale + 8MP + 5MP + 2MP), mentre anteriormente figura una lente da 8MP. Il prezzo in questo caso è pari a 129,99 Euro anziché 169,99 Euro.

Infine troviamo il televisore Panasonic TX-65HX580E dotato di pannello LED da 65 pollici Ultra HD 4K con refresh rate di 60 Hz, come detto inizialmente non mancano gli standard DVB-T2 e DVB-S2, ma notiamo anche il supporto a HDR10+ / HLG / DolbyVision lato video. Come sistema operativo, invece, c’è l’OS my Home Screen 5.0. Il prezzo di questo smart TV fino alle 23:59 di domani, domenica 11 luglio 2021, è pari a 574 Euro anziché 799 Euro di listino, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

