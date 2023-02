Mediaworld, weekend di sconti fino al 25% su TV Samsung, LG e Sony

In aggiunta agli Sconti da Capogiro di Trony, anche Mediaworld propone in giornata odierna una nuova iniziativa promozionale che fino alle 23:59 di domani 19 Febbraio 2023 permette di godere di sconti fino al 25% su una selezione di TV Samsung, LG e Sony.

Partendo dai TV Samsung, il QE43QN90BATXZT da 43 pollici è disponibile a 734,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 979,99 Euro di listino, mentre il QE65S95BATXZT da 65 pollici passa a 1949,25 Euro, in calo dai 2599 Euro imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche l’LG OLED65CS9LA da 65 pollici, che passa a 1499,25 Euro, dai 1999 Euro imposti dal produttore, mentre il QNED 55QNED826QB da 55 pollici può essere portato a casa a 674,99 Euro, con un risparmio importante dagli 899,99 Euro di listino.

Infine, sfogliando dli sconti dei TV Sony troviamo l’OLED XR55A80J da 55 pollici a 1125,73 Euro, ma anche l’XR48A90KAEP da 48 pollici a 1349,99 Euro ed il KD85X85KAEP da 85 pollici a 1820,24 Euro: su tutti i modelli la riduzione è del 25%.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.