Mediaworld Solo Per il Weekend: sconti su Amazon Echo, iMac eTV Samsung

Come da protocollo, Mediaworld nel weekend rinnova gli sconti del fine settimana. La lista delle offerte attive fino alle 23:59 di domani, domenica 31 Ottobre 2021, è davvero molto ampia ed include tantissimi prodotti interessanti.

Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro nella variante 6/128GB Onyx Gray è disponibile a 279,90 Euro, in calo rispetto ai 329 Euro di listino, mentre il Redmi 9A passa a 99,99 Euro dai 119,99 Euro di listino. In sconto però troviamo anche un’ampia gamma di tablet, tra cui il Lenovo Tab M10 FHD Plus da 10,3 pollici LTE Only con 128 gigabyte di memoria, che è disponibile a 219,99 Euro, dai 279,99 Euro imposti dal produttore. Huawei MatePad T10S da 10,1 pollici LTE Only con 64 gigabyte di storage invece può essere acquistato a 159,99 Euro.

Come dicevamo poco sopra, però, tra i prodotti disponibili a prezzo ridotto segnaliamo anche l’Amazon Echo Dot di quarta generazione a 39,99 Euro, mentre l’Amazon Echo Show 5 viene proposto a 54,99 Euro: le riduzioni sono rispettivamente di 20 e 35 Euro. L’Echo Dot di terza generazione, invece, viene proposto a 29,99 Euro.

Disponibile in offerta anche l’iMac da 24 pollici con processore M1 octa-core ed SSD da 512 gigabyte: in questo caso la riduzione è di 100 Euro netta ed il computer viene proposto a 1849 Euro, dai 1949 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

Il TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A da 55 pollici, invece, è disponibile a 1499 Euro, rispetto ai 1999 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.