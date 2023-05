Mediaworld, un weekend di sconti sui prodotti Dyson: offerte fino al 14 Maggio

Mediaworld dà oggi il via al Dyson Weekend, una nuova promozione che sarà attiva fino al 14 Maggio 2023 e che propone un’ampia gamma di sconti sui prodotti del marchio inglese.

L’aspirapolvere Dyson V10 Origin è disponibile a 349 euro, con un risparmio del 18% rispetto ai 429,99 Euro di listino, mentre il modello Dyson V12 Detect Slim passa a 549 Euro, il 15% in meno rispetto ai 649,99 Euro imposti dal produttore. Il modello Dyson V11 Absolute con Floor Dok invece può essere acquistato in bundle a 469 Euro: in questo caso il risparmio è di 124,99 Euro se si confronta con i 599,99 Euro di listino.

Per quanto concerne la cura dei capelli invece, il Dyson Airwrap Long Rame con travel bag passa a 599 Euro, con un risparmio di 49,99 Euro se si confronta con il prezzo dell’intero bundle. Il Dyson Supersonic Rame con pettine Dyson invece passa a 449 Euro, in calo di 19,99 Euro, mentre il Dyson Corrale Rame con pettine è disponibile a 449 Euro.

Passando ai prodotti per il trattamento dell’aria, invece, il Dyson Purifier Hot + Cool Autoreact è disponibile a 549 Euro, il 21% in meno dai 699,99 Euro precedenti, mentre il Dyson Purifier Cool Autoreact è disponibile in offerta a 449 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.