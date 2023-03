Mediaworld, weekend di sconti su smartphone: da Xiaomi 12 Lite ad iPhone 14 Pro Max

Al fianco degli Sconti Spaziali di Trony, Mediaworld rinnova le offerte solo per il weekend che in questo fine settimana propongono un’ampia gamma di smartphone in offerta. Sono loro infatti i protagonisti assoluti delle promozioni che scadranno alle 23:59 di domani 5 Marzo 2023.

iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte è disponibile a 1369,99 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1489 Euro di listino. Mediaworld garantisce la consegna a casa tra il 7 ed il 10 Marzo 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, con ritiro gratuito previsto per il 9 Marzo 2023 nello store più vicino. Lo smartphone è disponibile nella colorazione oro, argento, nero siderale e viola scuro.

In offerta troviamo anche iPhone 14 da 256 gigabyte, che passa a 1017,99 Euro nella colorazione mezzanotte, e 1029,99 Euro in quella viola: il risparmio è considerevole se si tiene conto che di listino costano entrambi 1159 Euro. Sempre a 1017,99 Euro troviamo in offerta anche iPhone 14 da 256 gigabyte color galassia.

Tra gli altri smartphone in promozione segnaliamo Xiaomi 12 Lite nella configurazione 8/128GB a 389,99 Euro: il risparmio è del 22% rispetto ai 499,99 Euro di listino.

