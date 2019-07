Anche Mediaworld dà il via al weekend di sconti: tante offerte fino al 21/7

Non solo Unieuro, che ha lanciato il weekend NO IVA. Anche Mediaworld infatti ha dato il via al "Wonderful Weekend", che propone fino a domani, Domenica 21 Luglio, tanti sconti su una vasta gamma di prodotti.

Partendo dal comparto televisivo, la Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici può essere acquistata a 799 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro di listino. L'LG OLED55B8 da 55 pollici 4K invece passa a 1199 Euro, mentre sulla Sony KD5AG8 viene applicato uno sconto di 650 Euro, e può essere portata a casa a 2849 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece il Samsung Galaxy A50 è disponibile a 329 Euro, mentre iPhone Xr da 64 gigabyte passa a 729 Euro.

Dal fronte dei PC e smart home, l'iMac da 27 pollici può essere portato a casa a 1999 Euro, per un risparmio di 200 Euro rispetto al prezzo imposto dal produttore.

Sconti anche su fotocamere e videocamere: la GoPro Hero7 White può essere acquistata a 199 Euro, un prezzo davvero conveniente.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.