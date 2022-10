MediaWorld Weekend, sconto del 25% sul convertibile ASUS ROG Flow X13

Al netto dell'offerta MediaWorld su un TV LG, torniamo ad approfondire le promozioni relative alla nota catena e al mondo tech. Infatti, è stato lanciato uno sconto sul computer portatile convertibile ASUS ROG Flow X13.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a 1.499 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Dal portale apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe di 1.999 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 25,01%, ovvero lo sconto è di 500 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi stava attendendo delle promozioni relative al prodotto.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata all'8 ottobre 2022, dunque avrete relativamente poche ore per poter usufruire dello sconto in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per quel che concerne le caratteristiche di ASUS ROG Flow X13, troviamo uno schermo da 13,4 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), un processore AMD Ryzen 9 5900HS, 16GB di RAM, 512GB di SSD e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può risultare interessante anche dal punto di vista della disponibilità.