MediaWorld Weekend: scrivania Arozzi Arena Gaming scontata di oltre 100 euro

Dopo aver approfondito alcuni sconti di MediaWorld relativi a portatili da gaming, torniamo a dare un'occhiata a delle offerte lanciate dalla popolare catena. Infatti, è stato avviata anche una promozione legata alla scrivania Arozzi Arena Gaming Desk.

Più precisamente, quest'ultima viene ora proposta a un costo pari a 239,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 349 euro. Basta dunque impugnarsi rapidamente di calcolatrice per comprendere che c'è uno sconto di 109,01 euro. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa "Solo per il Weekend", lanciata da MediaWorld relativamente alla giornata del 23 gennaio 2022, quindi sarà possibile usufruire dell'offerta per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, la scrivania Arozzi Arena Gaming Desk dispone di un tappetino per mouse in microfibra intercambiabile, che si adatta lungo 1,31 metri quadrati (il piano di lavoro ha dimensioni di 160 x 82 cm). Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il tappetino è resistente all'acqua ed è lavabile in lavatrice. Non mancano ovviamente gli spazi per la gestione dei cavi, così come per il collegamento del monitor (il produttore fa riferimento all'eventuale possibilità di piazzare anche una configurazione a triplo schermo). Le gambe sono in acciaio e sono regolabili in altezza fino a 10 cm.

Insomma, si tratta di una scrivania che strizza l'occhio ai videogiocatori. Per il resto, l'offerta di MediaWorld può potenzialmente risultare intrigante anche in virtù dei prezzi offerti dagli altri principali store online. Infatti, su Amazon il prodotto viene venduto a 349 euro.