Mediaworld, weekend di super sconti su TV, smartphone e PC

A fianco del nuovo volantino di Gennaio, Mediaworld ha lanciato oggi una serie di offerte valide "Solo per il weekend", che saranno attive fino alle 23:59 di domani, Domenica 12 Gennaio 2020.

Il Surface Book 2 di Microsoft con SSD da 1 terabyte, schermo da 13 pollici e processore i7 può essere acquistato a 2449 Euro, rispetto ai 3449 Euro di listino, mentre il laptop HP Envy X360 da 15 pollici passa a 799 Euro, per un risparmio di 200 Euro.

Tra gli smartphone citiamo l'Honor 20 Lite nella colorazione Phantom Blue a 189,99 Euro, mentre il Mate 20 Lite passa a 199,99 Euro. In sconto è disponibile anche lo Xiaomi Mi Note 10 da 128GB a 549 Euro, mentre il Redmi 7A Blue brandizzato TIM passa ad 89,99 euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l'LG 49UM7000PLA da 49 pollici viene scontato a 329 Euro, mentre il Sony KD65XF9005 da 65 pollici passa a 979 Euro, rispetto ai 1499 Euro proposti in precedenza. E' disponibile anche il modello KD55XF9005, della stessa linea ma con diagonale da 55 pollici, a 799 Euro, mentre il Sony KD49XG7077 da 49 pollici viene scontato a 479 Euro. Fronte Samsung invece citiamo l'UE55RU8000UXZT da 55'' a 569 Euro, 230 Euro in meno dai precedenti 799 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.