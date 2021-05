MediaWorld solo questo weekend taglia i prezzi su 5 computer portatili HP, Dell e Lenovo

Mentre stanno per concludersi le offerte del Sottocosto proposte da MediaWorld, proseguono gli sconti Solo per il Weekend nella medesima catena di negozi. Fino alle 23:59 di domenica 16 maggio 2021 potrete trovare, in quest’ultimo contesto, cinque computer portatili con tagli di prezzo decisamente accattivanti.

Cominciamo dal modello HP 255 G8 scontato a 589 Euro anziché 729,00, pagabili con 20 rate mensili tan 0% e taeg 0%. Le specifiche tecniche vedono un processore AMD Ryzen 5-3500U con clock base a 2,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica AMD Radeon Vega 8 condivisa, 8 GB di memoria RAM, SSD da 256 GB e infine display da 15,6 pollici WLED Full HD.

Segue dunque il computer portatile HP 15-DK1020NL, dotato di schermo LED Full HD da 15,6 pollici, mentre sotto la scocca figurano la CPU Intel Core i5-10300H con velocità di clock base a 2,5 GHz e Boost a 4,5 GHz, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria vRAM, 8 GB di RAM DDR4 e SSD per 512 GB lato archiviazione. Il tutto viene proposto a 899 Euro anziché 1149 Euro, sempre pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Passiamo al marchio Dell con il modello Vostro 3501 54G69 che presenta CPU Intel Core i3-1005G1, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics e un comparto memoria standard con SSD da 256 GB e sempre 8 GB di RAM, mentre il display è un pannello LED Full HD da 15,6 pollici. In questo caso si parla di 545 Euro al posto dei 799 Euro di listino.

Troviamo poi il notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 di fascia media, scontato a 589 Euro a partire da 799 Euro base. Si tratta di un computer con processore AMD Ryzen 3-4300U con frequenza base pari a 2,7 GHz e Boost a 3,7 GHz, per 8 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB di capienza, mentre lo schermo in dotazione è un LED Full HD da 15,6 pollici.

Dulcis in fundo troviamo un ultimo modello firmato Lenovo, nello specifico il laptop Lenovo V14 82C40019IX con display LED Full HD da 14 pollici, processore Intel Core i3-1035G1 con clock base di 1 GHz e Boost a 3,6 GHz, 8 GB di RAM DDR4 e, nuovamente, SSD da 256 GB. Il sistema operativo, come in tutti i casi precedenti, è Windows 10. Per questo notebook in particolare si parla di 689 Euro contro gli 829 Euro di listino, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Tra le altre offerte del fine settimana da MediaWorld segnaliamo anche un TV QLED Samsung a 600 Euro in meno.