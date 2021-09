MediaWorld Weekend, TV Philips 4K HDR con Ambilight scontato di 105 euro

Non c'è solamente lo smartphone Samsung Galaxy A12 in offerta da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto relativo a un televisore 4K HDR di Philips.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Philips 50PUS7906/12 viene proposto a un prezzo pari a 594 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 699 euro. Questo significa che il possibile risparmio è di 105 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore appartenente a una certa fascia. In ogni caso, l'offerta lanciata da MediaWorld rimarrà attiva per relativamente poco tempo, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 4 settembre 2021.

Il prodotto coinvolto dispone di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché del supporto a Philips Ambilight. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnologia che sfrutta LED smart posti ai bordi del TV per rendere l'atmosfera più immersiva. Infatti, i LED emettono la luce in base a ciò che viene riprodotto a schermo. Tornando invece alle caratteristiche più classiche, troviamo il supporto a tutte le funzionalità smart del caso, nonché agli immancabili standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il televisore. Infatti, quest'ultima catena vende il prodotto a 594 euro. Tra l'altro, in questo caso il modello rientra anche nell'iniziativa promozionale che consente di ottenere un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 564,30 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il televisore a 594 euro.