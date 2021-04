MediaWorld Weekend, TV Samsung QLED 4K scontato di oltre 1500 euro

Non ci sono solamente gli sconti LG Days in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV QLED di Samsung con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello Samsung QLED QE75Q90TATXZT viene venduto a un prezzo pari a 2212 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. In precedenza il costo del prodotto era pari a 3799 euro, stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, quindi si tratta di un possibile risparmio di 1578 euro. Ricordiamo in ogni caso che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 10 aprile 2021.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED con diagonale di 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, dato che il sistema operativo è il classico Tizen. Presente inoltre, chiaramente, il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In parole povere, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il televisore. Infatti, il prezzo è pari a 2212,10 euro sul sito Web ufficiale della nota catena. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori propongono questo modello a 2799,99 euro.