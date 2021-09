Mediaworld Weekend, ultime ore di grandi sconti su 4 smart TV DVB-T2 Samsung e Sony

Questo weekend è particolarmente ricco di offerte da Mediaworld: la catena di distribuzione non solo sta proponendo un PC MSI con RTX 2080 a 800 Euro in meno, ma anche 4 smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony con tagli di prezzo fino a 520 Euro. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Partiamo, come da nostra prassi, dal meno costoso Samsung Crystal UHD 4K UE65AU7170 Titan Gray 2021, modello che viene proposto a 679 Euro anziché 949 Euro. Si tratta di un televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto a HLG, HDR, HDR 10+, refresh rate di 50Hz, decoder Dolby Digital Plus lato audio e supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, mentre il sistema operativo è Tizen.

Si sale vertiginosamente con il prezzo a 1.479 Euro al posto di 1.999 Euro nel caso del modello Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A Titan Black 2021, variante top di gamma con display QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, tecnologia video HDR 10+, Dolby Digital Plus lato audio e, come per il TV precedente, sistema operativo proprietario Tizen.

Uno step ulteriore lo si fa anche per Samsung Crystal UE85AU8070 Black 2021, televisore scontato da 2.399 Euro a 1.945 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero da 97,25 Euro. In questo casi si parla di uno smart TV con schermo LED Ultra HD 4K da 85 pollici con supporto lato video a HLG, HDR e HDR 10+, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus.

Chiude la lista di questa domenica sera il modello Sony KE75XH9096, proposto a 1.499 Euro al posto di 1.849 Euro e dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 75 pollici, refresh rate di 100Hz, supporto a HDR, HLG e anche Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo Android TV 9.0.

La medesima catena di distribuzione propone anche un TV Sony 4K 2021 al 30% in meno nel contesto dei Mega Sconti.