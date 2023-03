Mediaworld, al via i Windows Days: sconti fino al 12 Febbraio su tanti PC

Insieme all'iPhone Week di Mediaworld, la catena di distribuzione lancia anche i Windows Days, che fino al 12 Febbraio 2023 permettono di acquistare a prezzi ridotti tanti notebook, convertibili e PC desktop.

Tra i notebook, segnaliamo l'HP Pavilion 15 da 15,6 pollici ad 899,99 Euro, in calo del 25% rispetto ai 1199,99 Euro di listino, ma anche il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici a 499,99 Euro, il 23% in meno dai 649,99 Euro imposti dal produttore. Degno di nota anche lo sconto su ASUS VivoBook F515EA da 15,6 pollici, che passa a 799,99 Euro rispetto ai 949,99 Euro di listino.

Per quanto concerne i convertibili e PC desktop, invece, il Lenovo IdeaPad Flex 5 viene proposto a 699,99 Euro, il 17% in meno dagli 849,99 Euro di listino, mentre l'Acer Desktop Nitro 50 N50-640 passa a 999,99 Euro, in calo del 9% dai 1099,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Il volantino sarà attivo fino al 12 Febbraio 2023 e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per potare a casa a prezzi convenienti molti dei laptop più interessanti e popolari del mercato. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare delle riduzioni di prezzo.