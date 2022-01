Mediaworld X-Days: 3 smartphone Xiaomi e OPPO in offerta, c'è il nuovo Reno6

Mentre ci muoviamo sempre di più verso la conclusione del volantino “TV e PC Mania”, di cui abbiamo segnalato 5 TV DVB-T2 e laptop da non perdere in sconto, Mediaworld prosegue con il programma X-Days da cui riprenderemo in questa occasione 3 smartphone Xiaomi e OPPO in offerta. Tra di essi c’è anche il nuovo OPPO Reno6!

Procediamo però con ordine analizzando in primis il dispositivo mobile Xiaomi Redmi Note 10 5G nella versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Ad accompagnare queste specifiche sono il chipset MediaTek Dimensity 700 da 2,2 GHz massimo, un display LCD Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz e, lato fotocamera, un sensore frontale da 8 MP e tre posteriori (48 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità). Infine, la batteria è da 5.000 mAh. Il prezzo? 189,99 Euro anziché 249,90 Euro.

Passiamo dunque a OPPO A74, proposto a 219 Euro al posto di 299,99 Euro. Si tratta di uno smartphone con display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 60Hz, seguito sotto la scocca da 128 GB di memoria espandibile con microSD, SoC Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e, per quanto concerne il comparto fotocamera, sensore anteriore da 16 MP e tri-camera sul retro (48 MP + 2 MP monocromatica + 2 MP macro).

Conclude il trio OPPO Reno6 5G scontato da 499,99 Euro a 429 Euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate da 21,45 Euro al mese. In questo caso troviamo il chipset MediaTek Dimensity 900 assieme a 128 GB di archiviazione, 8 GB di RAM espandibili virtualmente e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W. Il display è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, con notch punch-hole all’angolo a ospitare un sensore da 32 MP, mentre posteriormente figurano tre sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP.

