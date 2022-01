Mediaworld X-Days: 5 computer portatili Acer, HP e Huawei in sconto da non perdere

L’iniziativa X-Days lanciata da Mediaworld come serie di sconti solo online pochi giorni fa e valida fino al 30 gennaio 2022 include molti prodotti intriganti in promozione. Tra tutti, in questa rassegna vedremo in ogni dettaglio 5 computer portatili Acer, HP e Huawei a prezzi competitivi.

Si parte dall’Acer Aspire 3 A315-35-P42T proposto a 399 Euro al posto di 469 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate da 19,95 Euro al mese. Si tratta di un laptop con processore Intel Pentium Silver N6000, 256 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM, chip grafico integrato Intel HD Graphics e display LCD Full HD da 15,6 pollici. Il sistema operativo installato, invece, è Windows 10 Home.

Segue in ordine di prezzo un altro Acer Aspire 3 venduto a 454 Euro anziché 529 Euro, dotato però del processore Intel Core i3-1005G1 da 3,4 Ghz di clock massimi, 256 GB in SSD, 8 GB di RAM, chip grafico Intel UHD Graphics anche in questo caso e schermo LCD Full HD da 15,6 pollici. Rispetto al modello precedente, quindi, cambia il cuore pulsante. Inoltre, sin dal primo avvio sarà possibile effettuare l’aggiornamento a Windows 11 se desiderato.

Compiamo un salto importante passando a 649 Euro anziché 749 Euro per il notebook Huawei Matebook D 14. Questo si dota della CPU Intel Core i5-10210U da 4,2 GHz di clock Boost, SSD per 512 GB, 8 GB di memoria RAM DDR4, schermo LCD Full HD da 14 pollici e chip Intel UHD Graphics a gestire il comparto grafico.

Scende da 1.099 Euro a 699 Euro, invece, il modello HP Notebook 250 G8: sotto la scocca vi troviamo 512 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM, CPU Intel Core i5-1035G1 da 3,6 GHz Boost e, anche in questo caso, chip Intel UHD Graphics. Lo schermo in dotazione, invece, è un LED Full HD da 15,6 pollici.

Conclude la lista odierna il modello di fascia alta HP Envy 13-BA1020NL con schermo WLED Full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core i7-1165G7 da 2,4 GHz base e 4,7 GHz Boost, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di memoria interna su SSD. Infine, il chip grafico è Intel Iris Xe. Il prezzo? Da 1.099 Euro passa a 849 Euro, anche qui con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero.

