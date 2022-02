Mediaworld X-Days, i 5 migliori TV DVB-T2 in offerta: si parte da meno di 200 Euro

Se siete ancora alla ricerca di un televisore compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre, le offerte disponibili durante gli X-Days attivi da Mediaworld fino al 20 febbraio prossimo potrebbero fare al caso vostro. Ecco a voi 5 smart TV DVB-T2 con ottimi tagli di prezzo, tali da portare i modelli più economici sotto i 200 Euro.

Si parte infatti dal televisore OK ODL32770H-TAB proposto a 199,99 Euro anziché 249,99 Euro, dotato di schermo LED HD Ready (1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 32 pollici, con supporto alla tecnologia video HDR, sistema audio Dolby Digital e sistema operativo Android TV 9 Pie. Non si tratta di un televisore particolarmente performante, ma ha tutto il necessario per soddisfare le ultime esigenze del mercato.

Si passa dunque al particolare modello Samsung The Frame 50LS03A 2021 dal design “a quadro”, come da nome, proposto a 799 Euro anziché 1.199 Euro. In questo caso abbiamo uno schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con compatibilità con HLG e HDR10+, oltre che con decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen.

Attenzione poi all’esclusiva Mediaworld Sony Bravia XR50X94J d’annata 2021, dotato di schermo Full Array LED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 100Hz, supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, decoder audio Dolby Atmos e tecnologie VRR e ALLM per il gaming. Per il cinema, poi, c’è il bonus del certificato IMAX Enhanced, mentre il sistema operativo è Google TV. Il prezzo? Sempre 799 Euro come il modello visto sopra, ma al posto di 1.249 Euro.

Passiamo pertanto al Philips 48OLED806/12 2021 scontato da 1.499 Euro a 999 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate da 49,95 Euro al mese. Si tratta di un TV con display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici compatibile con HLG, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e sistema operativo Android TV 10.

Conclude la lista l’ottimo smart TV LG OLED55B16LA 2021 proposto a 1.090 Euro al posto di 1.699 Euro, anche qui pagabili in 20 rate Tasso Zero. Questo televisore ha allo stesso modo un pannello OLED Ultra HD 4K ma da 55 pollici di diagonale, con HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per il gaming e sistema operativo WebOS 6.0.

Sempre da Mediaworld potrete trovare anche un altro smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro.