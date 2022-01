MediaWorld X-Days, aspirapolvere Xiaomi in sconto del 33%: Amazon risponde

Dopo aver trattato il secondo round dei Winter Sale di Xiaomi, torniamo ad approfondire una promozione legata al ben noto brand. Infatti, MediaWorld ha lanciato uno sconto relativo a un aspirapolvere di Xiaomi.

Più precisamente, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light costa ora 99,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Precedentemente il costo ammontava a 149,99 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio del 33%, ovvero lo sconto è di 50 euro. La promozione rientra nell'iniziativa X-Days di MediaWorld, ergo sarà possibile usufruire dell'offerta fino al 30 gennaio 2022 (per completezza d'informazione, dovete sapere che si tratta di sconti solo online).

Certo, non si tratta della prima volta che Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light finisce in offerta, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe voler approfondire la promozione lanciata da MediaWorld. Tra l'altro, da notare il fatto che Amazon ha "risposto". Infatti, il prezzo del prodotto è sceso proprio a 99,99 euro sul popolare portale e-commerce. Non si passa nemmeno per rivenditori: l'aspirapolvere viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, il sito Web ufficiale di Xiaomi vende il modello a 149,99 euro, mentre da Unieuro il prezzo è pari a 119,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione "ghiotta" per un certo tipo di utente.