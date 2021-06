Mediaworld, al via gli X-Days di Giugno 2021: sconti fino al 23/6

A poche ore dal lancio del nuovo volantino Mediaworld di Giugno 2021, la catena di distribuzione lancia gli X-Days che saranno disponibili solo online fino al 23 del mese. Ad essere interessate tantissime categorie di prodotti.

Tra i notebook, il Samsung Galaxy Book S con processore Intel e schermo da 13,3 pollici è disponibile a 729 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1229 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 5 da 14 pollici con processore Intel Core passa a 639 Euro.

Nella categoria monitor e stampanti, invece, segnaliamo la promozione sul Samsung C27G390 da 27 pollici a 139,99, 40 Euro in meno dai 179,99 Euro precedenti, mentre il Samsung S34J552 da 34 pollici passa a 329 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l'LG 55NAN0866PA da 55 pollici viene proposto a 699 Euro, mentre il Sony OLED KD65AG9 da 65 pollici è disponibile a 2399 Euro, con un risparmio di 400 Euro dal prezzo di listino. Interessante anche l'offerta sul Panasonic TX-24JS350E da 24 pollici, a 189,99 Euro, mentre l'LG OLED 77GX6LA da 77 pollici passa a 4299 Euro. In sconto troviamo anche il Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 a 799 Euro. Il Panasonic TX-65HX900E da 65 pollici, invece, passa a 1099 Euro, mentre il Samsung QLED QE65Q800TATXZT da 65 pollici è disponibile a 1999 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.