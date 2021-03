MediaWorld X-Days, tutte le migliori offerte per notebook Huawei, HP e Microsoft

L’iniziativa “X-Days” avviata da MediaWorld in data odierna offre molti sconti interessanti su tantissimi prodotti, tra cui anche una gamma di computer portatili di marchi come Huawei, HP e Microsoft per la linea Surface Pro. Ecco quali sono le promozioni migliori del momento.

I primi modelli che vediamo sono a marchio Huawei, di cui il primo è Huawei Matebook D14, computer portatile con display LCD Full HD da 14 pollici, processore AMD Ryzen 7-3700U con velocità di clock base pari a 2,3 GHz e Boost a 4 GHz, chip grafico condiviso AMD Radeon RX Vega 10, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione SSD. La promozione abbassa il prezzo dai 799 Euro di listino a 749 Euro.

Segue Huawei Matebook X Pro 2020, notebook con display LCD 3K touchscreen da 13,9 pollici, processore Intel Core i7-10510U con clock base da 1,8 GHz e Boost a 4,9 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM LPDDR3 e 1000 GB di SSD. Il prezzo, in questo caso, passa da 1999 Euro a 1499 Euro.

Passando dunque al mondo HP, troviamo il modello 15-DW2006NL con display WLED Full HD da 15,6 pollici, chip Intel Core i7-1065G7 con frequenza base di 1,3 GHz e Boost a 3,9 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX330 con 2 GB di vRAM, 8 GB di RAM DDR4 con supporto fino a 16 GB e SSD per 512 GB. Giungendo al costo, si parla di 799,00 Euro anziché 899,00 Euro, pagabili in 20 rate da 39,95 Euro al mese.

O ancora, a 999 Euro anziché 1099 Euro è possibile acquistare il notebook HP Elitebook 840 G7 dotato di display WLED Full HD da 14 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core i5-10210U con clock base pari a 1,6 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB e SSD da 512 GB.

L’ultimo modello HP di questa lista è il notebook 2 in 1 HP Spectre X360 14-EA0006NL, dotato di processore Intel Core i7-1165G7 da 2,8 GHz con Boost a 4,7 GHz, GPU Intel Iris X condivisa, 16 GB di RAM LPDDR4, SSD da 1000 GB e schermo convertibile e touchscreen da 13,5 pollici con risoluzione pari a 3000x2000 pixel. Il prezzo, in questo caso, è pari a 1699 Euro anziché 1799 Euro di listino, pagabili sempre in 20 rate Tasso Zero.

Dulcis in fundo troviamo Microsoft Surface Pro7 in due varianti: entrambe hanno il processore Intel Core i5-1035G4 con clock base di 1,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica condivisa Intel Iris Plus Graphics, SSD da 256 GB e display LED touchscreen da 12,3 pollici. La differenza sta nella RAM in dotazione, pari rispettivamente a 8 e 16 GB, e nel prezzo pari a 1099 Euro anziché 1399 Euro per la versione da 8 GB e 1249 Euro al posto di 1599 Euro per quella da 16 GB.

Sempre da MediaWorld, Solo per Oggi potrete trovare anche SSD Samsung e TV Panasonic e Xiaomi in offerta.