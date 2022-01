Mediaworld X-Days: occhio a questi 3 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro!

Gli X-Days di Mediaworld lanciati ieri, 20 gennaio 2022, propongono una vasta gamma di prodotti d’elettronica in sconto. Si tratta di offerte attive esclusivamente sul portale della catena di distribuzione, ma pur sempre da non perdere. Un esempio? Eccovi 3 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro!

Il modello più economico del trio che vedremo oggi nel contesto degli X-Days è OK ODL24772HN-TAB, televisore proposto a 159,99 Euro anziché 189,99 Euro. Qui troviamo un pannello LED HD Ready (1366 x 768 pixel) con refresh rate di 60Hz dalla diagonale pari a 24 pollici. Manca il supporto alla tecnologia video HDR, mentre il sistema operativo è Android TV. Si tratta, pertanto, di un TV DVB-T2 di fascia bassa adatto a chi non ha esigenze specifiche.

Alternativa al modello visto sopra è OK ODL32772HN-TAB che, come capirete, si tratta del medesimo televisore con una diagonale tuttavia maggiore. In questo caso, infatti, si toccano i 32 pollici. Non cambia la risoluzione, come anche la serie di standard video e audio supportati. Cambia però il prezzo, pari a 199,99 Euro anziché 229,99 Euro.

Conclude la lista OK ODL32770H-TAB, venduto dalla catena di distribuzione a 199,99 Euro al posto di 249,99 Euro. La diagonale dello schermo LED resta sempre pari a 32 pollici, e la risoluzione rimane la medesima: 1366 x 768 pixel. Qui troviamo però lo standard HDR lato video e il decoder audio Dolby Digital a garantire maggiore qualità ai contenuti mostrati su schermo. Sia questo televisore che quelli citati sopra restano disponibili a tali cifre solamente acquistandoli online, fino al 30 gennaio prossimo.

