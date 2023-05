Mediaworld, via agli X-Days solo online: sconti fino al 21 Maggio 2023

Mediaworld lancia quest’oggi gli X-Days di Maggio 2023, il nuovo volantino che fino al 21 del mese propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, tra cui dispositivi d’elettronica e d’informatica.

Partendo dal comparto informatica, segnaliamo il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB a 699,99 Euro, il 33% in meno dai 1049,99 Euro di listino. In sconto però è disponibile anche l’HP 250 G9 con Intel Core i7, 8GB di RAM ed SSD da 512GB a 679,99 Euro, il 15% in meno dai 799,99 Euro di listino. Non mancano all’appello i MacBook: da questo fronte in sconto c’è il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 512GB a 1599,99 Euro, il 14% in meno dai 1879 Euro di listino.

Fronte telefonia, invece, il Realme GT Neo3 nella configurazione con 8GB di RAM e 256GB di storage è disponibile a 399 Euro, il 33% in. meno dai 599,99 Euro di listino, mentre le Sony Linkbuds passa a 94,99 Euro, il 44% in meno rispetto ai 169,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda i prodotti relativi a TV home ed home cinema, l’amplificatore finale Yamaha A670BL è disponibile a 199,99 Euro, il 21% in meno dai 255,99 euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.