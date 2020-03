Mediaworld, al via gli X-Days: sconti su iPad, TV, smartphone e PC

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, che propone gli XDays fino al prossimo 11 Marzo. Nella lista rientrano tantissimi dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, PC, iPad e televisori.

L'iPad da 9,7 pollici del 2018 WiFi + Cellular con storage da 128GB può essere acquistato a 469 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino. In sconto anche l'iMac 4K da 21,5 pollici del 2019, a 1349 Euro, 200 Euro in meno dai 1549 Euro proposti dal produttore. In sconto è disponibile anche la versione 6-core, a 1529 Euro.

Dal fronte della telefonia, invece, Huawei Band 3 Pro passa a 49,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro dai 99,99 Euro di listino. E' disponibile in offerta anche il Galaxy A10 Black a 129,99 Euro, mentre il Galaxy A20e passa a 149,99 Euro. Interessante anche l'ofFerta sul Galaxy A30s, a 219,99 Euro.

Per quanto riguarda le TV, la Sony KD55XF9005 da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, 500 Euro in meno dai 1299 Euro di listino, mentre l'LG OLED 55B9PLA passa a 1299 Euro. In sconto anche il Samsung QE65Q950RBTXZT da 65 pollici, a 2799 Euro, 1000 Euro in meno dai 3799 Euro precedenti. Interessante anche l'offerta sul giradischi Sony PS-LX310BT con speaker a 219,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro dai 249,99 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.