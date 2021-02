Mediaworld X-Days: gli sconti sui TV OLED e QLED 4K

Hanno preso ieri il via gli X-Days di Mediaworld, che saranno disponibili fino al prossimo 28 Febbraio 2021. In lista, come avvenuto anche in altre circostanze, troviamo tanti TV OLED e QLED 4K.

Il Sony KD55XH9077 da 55 pollici è disponibile ad 899 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Panasonic OLED TX-65GZ960E da 65 pollici, che viene proposto al prezzo di 1599 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 2579 Euro. Sempre fronte Sony, citiamo anche l'offerta sul KD85XH8096 da 85 pollici, a 1999 euro, 400 Euro in meno rispetto ai 2399 Euro imposti dalla società asiatica. Della stessa linea troviamo anche il KD65XH9077 da 65 pollici, a 1199 Euro.

Lo Xiaomi Mi TV LED 4S da 43 pollici invece può essere acquistato a 349 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino.

Il Samsung QLED QE82Q800TATXZT da 82 pollici è disponibile a 4999 Euro: 1000 Euro in meno rispetto ai 5999 Euro di listino. Il QE50LS03TAUXZT da 50 pollici passa ad 868 Euro dai precedenti 1199 Euro.

Tra gli OLED, invece, troviamo il Panasonic TX-65HZ1500E da 65 pollici a 2399 Euro, 300 Euro in meno dai 2699 Euro di listino.