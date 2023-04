Mediaworld dà il via agli X-Days: tantissimi sconti fino al 29 Aprile 2023

Nel giorno in cui Unieuro lancia le nuove offerte solo online, Mediaworld lancia gli X-Days che come avvenuto anche in altre circostanze propongono tante offerte su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Le promozioni saranno attive fino al 29 Aprile 2023.

L’iPad Air da 10,9 pollici con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile ad 889,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 989 Euro. In sconto però troviamo anche l’iPad Pro da 12,9 pollici con chip Apple M2, nella configurazione WiFi Only e 256 gigabyte di storage, che passa a 1399,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Sempre dal fronte dei tablet, invece, segnaliamo anche la promozione sul Samsung Galaxy Tab A7 WiFi Only con 32 gigabyte di memoria interna e schermo da 10,4 pollici, che passa a 159,99 Euro, il 27% in meno dai 219,99 Euro di listino.

Tra gli auricolari in sconto, troviamo anche le cuffie wireless Sony WFC500B a 59,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sulla soundbar Samsung HW-T400/ZF, che viene proposto a 79,99 Euro, il 20% in meno dai 99,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile attraverso questo indirizzo.