Mediaworld X-Days, ultime ore: 3 smart TV 4K DVB-T2 LG a prezzi imperdibili

Ormai sono le ultime ore del volantino X-Days proposto da Mediaworld nei giorni passati. In tale contesto abbiamo avuto occasione di trattare una moltitudine di offerte, tra cui 3 smartphone Xiaomi e OPPO a prezzi intriganti. Come rassegna finale, invece, tratteremo 3 smart TV DVB-T2 LG in promozione.

Si parte, procedendo in ordine di prezzo, dal modello LG 50NANO776PA 2021 scontato da 879 Euro a 549 Euro, con possibilità di completare il pagamento in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un TV con schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 50 pollici dal refresh rate di 60Hz, con supporto a tecnologie video come HDR, HDR10 Pro e HLG, mentre lato audio troviamo un decoder standard Ultra Surround. Il sistema operativo è WebOS 6.0, mentre per il gaming non manca la modalità ALLM.

Segue dunque LG 75UP76706LB.API 2021, televisore che raggiunge invece la diagonale di 75 pollici mantenendo un pannello LED Ultra HD 4K standard a 60Hz. Anche in questo caso viene garantito il supporto a HLG, HDR e HDR10 Pro lato video, e lato audio troviamo ancora una volta un sistema surround base. Il prezzo? 899 Euro al posto di 1.399 Euro.

Conclude il trio che vedremo questa sera il modello di fascia alta LG OLED55B16LA 2021 venduto a 1.029 Euro anziché 1.699 Euro fino alle 23:59 di oggi, 30 gennaio 2022. Questo TV presenta uno schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, con supporto a HLG, HDR, HDR10 e Dolby Vision IQ, sistema audio Dolby Atmos, compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, sistema operativo WebOS 6.0 e, come per i TV precedenti, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Nel frattempo, da Mediaworld è ancora attivo lo sconto su TV Samsung low-cost per la Samsung Week.