Mediaworld, via agli XDays fino al 10 Agosto 2022: sconti su tanti prodotti

Mentre continuano i Mega Sconti di Mediaworld, la catena di distribuzione lancia oggi gli X-Days che fino al 10 Agosto 2022 propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, sull’elettronica e l’informatica.

Nel comparto della telefonia, segnaliamo Apple Watch Nike SE nella versione GPS + Cellular con cassa da 44mm a 359 Euro, in calo del 7% rispetto ai 389 Euro di listino. La variante con cassa da 40mm, invece, è disponibile a 319 Euro, con un risparmio dell’11% dai 359 Euro imposti dal produttore. Le cuffie wireless Sony WFC500W sono invece disponibili a 49,99 Euro, con una riduzione del 50% dai 99,99 Euro di listino.

Tra i computer e le periferiche, invece, l’iMac da 24 pollici è disponibile a 1749 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1949 Euro di listino. Il Mac Mini con M1 invece può essere acquistato a 689 Euro, il 15% in meno dagli 819 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sull’iPad Mini da 64 gigabyte, che passa a 659 Euro, il 9% in meno rispetto ai 729 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.