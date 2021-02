MediaWorld XDays, fino a 400 Euro in meno su smart TV Samsung e Sony

Gli “XDays” di MediaWorld continuano a offrire tanti sconti interessanti su centinaia di prodotti, dai monitor Lenovo al 20% in meno a notebook, PC all-in-one, smartphone e smart TV. Tra questi ultimi, vediamo i modelli Samsung e Sony con le offerte migliori del momento, con prezzi di listino abbassati anche di 400 euro.

Partiamo, come da prassi, dai modelli dal prezzo più basso: il primo è Samsung UE65TU7170UXZT, Smart TV LED da 65 pollici con risoluzione 4K HDR, refresh rate di 60Hz e tecnologia Crystal 4K, dotato poi dell’ormai caratteristico sistema operativo TizenOS e dello standard DVB-T2 per il segnale del digitale terrestre. Attualmente lo potete trovare scontato da 699,00 Euro a 579,00 Euro, pagabili in 20 comode rate. In alternativa, potete trovare anche il modello Samsung UE65TU7090UXZT con caratteristiche pressoché identiche a 648,00 Euro anziché 899,00.

Segue poi il televisore Samsung QLED QE50Q60TAUXZT con display QLED da 50 pollici, risoluzione 4K HDR per 3840x2160 pixel, Quantum HDR / HDR 10+ / HLG, decoder audio Dolby Digital Plus, sempre sistema operativo TizenOS e standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo attuale è pari a 649,00 Euro anziché 849,00 Euro, pagabili in rate mensili da 32,45 Euro.

Veniamo ora ai modelli Sony, in particolare lo smart TV KD55XH9077 dotato di display LED Ultra HD 4K da 55 pollici, refresh rate di 100 Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo Android TV. Non manca, come ormai solito, il tuner DVB-T2. Attualmente il prezzo è di 899,00 Euro anziché 1199,00 Euro, pagabili a rate Tasso Zero. In alternativa, potete trovare la versione con display da 65 pollici a 1199,00 Euro anziché 1499,00.

Dulcis in fundo, il modello più costoso che vedremo in questa occasione è Sony KD85XH8096, smart TV LED da 85 pollici con risoluzione 4K HDR Processor X1 con X-Reality PRO, refresh rate di 50 Hz, decoder audio Dolby Atmos e decoder DVB-T2. In questo caso, il prezzo scontato è pari a 1999,00 Euro anziché 2399,00.

Ricordiamo infine che MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino “Super Zero” con tante nuove offerte fino al 3 marzo 2021.