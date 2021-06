MediaWorld XDays, fino a 500 Euro in meno su molti computer portatili Lenovo, HP e ASUS

MediaWorld giusto ieri ha lanciato i nuovi XDays di giugno 2021, per tantissime offerte solamente online fino al 23 dello stesso mese. Tra le promozioni più interessanti, oggi vi segnaleremo quelle relative ai computer portatili di marchi come Lenovo, HP, Asus e pure un Galaxy Book S firmato Samsung, con sconti fino a 500 Euro.

Cominciamo dal più economico Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, computer portatile dotato di un monitor LED Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 3500U con velocità di clock base pari a 2,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, 512 GB di SSD come soluzione lato archiviazione e 8 GB di RAM. Questo modello viene proposto da MediaWorld a 479 Euro anziché 599 Euro, pagabili anche in 20 comode rate Tasso Zero.

Restando nel mondo Lenovo troviamo anche il modello Ideapad 5 81YK00UQIX, venduto a 519 Euro al posto di 649 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un laptop con processore Intel Core I3-1005G1, SSD per 256 GB di capienza, 8 GB di memoria RAM, display LED Full HD da 15,6 pollici e chip grafico integrato Intel UHD Graphics.

Passiamo dunque ai due modelli HP da noi consigliati, partendo dal laptop HP 240 G8 scontato a 619 Euro contro i 789 Euro di listino. Le specifiche tecniche vedono un processore Intel Core I5-1035G1 con clock base a 1 GHz e Boost a 3,6 GHz, chip grafico Intel UHD Graphics condiviso, sempre 8 GB di memoria RAM, SSD da 256 GB e infine display da 14 pollici WLED Full HD. Segue invece il modello top di gamma HP EliteBook X360 830 G6, venduto invece a 1499 Euro anziché 1625 Euro e dotato di CPU Intel Core I7-8565U con clock Boost a 4,6 GHz, 512 GB di SSD, 16 GB di RAM, GPU integrata Intel UHD 620 e display convertibile WLED Full HD da 13,3 pollici.

Troviamo poi l’ASUS VivoBook 15 a 759 Euro anziché 999 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. In questo caso figura la CPU Intel Core I5-1035G1 assieme ai consueti tagli lato memoria di 512 GB di SSD e 8 GB di RAM, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce MX130 e il display è un pannello LED Full HD da 15,6 pollici.

A concludere la serie con ben 500 Euro di sconto è il modello Galaxy Book S proposto da Samsung, venduto a 729 Euro in occasione degli XDays. In questo caso troviamo il processore Intel Core I5-L16G7 assieme al chip grafico integrato Intel UHD Graphics, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM e display LCD Full HD da 13,3 pollici.

Intanto non mancano anche sconti su TV LG OLED 2021, disponibili ancora per poche ore.