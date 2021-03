MediaWorld XDays, fino a 500 Euro in meno su diversi computer portatili

Solo per Oggi MediaWorld propone in sconto un TV Samsung da 32 pollici DVB-T2, ma intanto proseguono anche le offerte della promozione “XDays”: vediamo dunque oggi quali sono gli sconti migliori per quanto concerne il mondo dei computer portatili, in particolare di marchi come Acer, HP, Microsoft e Huawei.

Il primo modello è, come da prassi, quello dal costo più basso: si tratta del computer Acer Chromebook CB314-1H-C629 dotato di processore Intel Celeron N4020 con clock base di 1,1 GHz, scheda grafica INTEL UHD Graphics 600, 64 GB di Flash Memory, 4 GB di RAM DDR4, Chrome OS e display LCD Full HD da 14 pollici. Il prezzo a cui viene venduto attualmente è pari a 329 Euro, rispetto ai 349 Euro di sconto, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero.

Passando al mondo HP troviamo innanzitutto il notebook HP 240 G7 con specifiche molto simili al computer precedente: il processore è sempre Intel Celeron N4020, non manca pure la medesima scheda grafica e la stessa quantità di memoria RAM, ma si passa a un SSD da 128 GB, display WLED HD da 14 pollici e sistema operativo Windows 10 Home. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 339 Euro al posto di 369 Euro.

Segue dunque il notebook HP Pavilion 15-EH0008N dotato di display WLED Full HD da 15,6 pollici e, sotto la scocca, processore AMD Ryzen 7-4700U con clock base pari a 2 GHz e Boost a 4,1 GHz, scheda grafica condivisa AMD Radeon, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 512 GB. In occasione degli XDays questo modello è in sconto a 749 Euro anziché 799 Euro, pagabili sempre in 20 comode rate Tasso Zero.

L’ultimo modello di casa HP che vedremo oggi è il computer portatile ProBook 430 G8 dotato di processore Intel Core i5-1135G7 con clock base pari a 2,4 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica INTEL Iris X Condivisa, 8 GB di RAM DDR4 espandibile a 32 GB, SSD da 256 GB e display LED Full HD da 13,3 pollici. In questo caso, il prezzo passa dagli 899 Euro di listino a 799 Euro.

Troviamo poi disponibile il notebook Microsoft Surface Pro7 in due varianti, entrambe dotate di processore Intel Core i5-1035G4 con clock base di 1,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica Intel Iris Plus Graphics, SSD da 256 GB e display LED touchscreen da 12,3 pollici. La differenza sta nella RAM in dotazione, pari rispettivamente a 8 e 16 GB, e nel prezzo pari a 1099 Euro anziché 1399 Euro per la versione da 8 GB e 1249 Euro al posto di 1599 Euro per quella da 16 GB.

Segue infine Huawei Matebook X Pro 2020, notebook con display LCD 3K touchscreen da 13,9 pollici, processore Intel Core i7-10510U con clock base da 1,8 GHz e Boost a 4,9 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM LPDDR3 e 1000 GB di SSD. Il prezzo, in questo caso, passa da 1999 Euro a 1499 Euro.

