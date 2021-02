MediaWorld XDays, 720 euro di sconto su Motorola Razr ancora per pochi giorni

Da MediaWorld l’iniziativa “XDays” avrà luogo ancora per pochi giorni, dunque è il momento di tirare le somme proponendo le ultime offerte del momento da non perdere. Tra queste, una in particolare riguarda lo smartphone pieghevole Motorola Razr, al momento scontato quasi del 50% fino al 28 febbraio 2021.

Vediamo innanzitutto le specifiche tecniche: si tratta di un foldable con chip octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con velocità di clock pari a 2,2 GHz, dotato di 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno gOLED da 2,7 pollici, fotocamera singola principale da 16 MP e selfie da 5 MP, batteria da 2510 mAh e lettore di impronte digitali.

Chi è aggiornato sul mondo degli smartphone pieghevoli, in particolare dei modelli a marchio Motorola, sa che questo è il primo modello uscito sul mercato e che non supporta il 5G. Tale varianti, infatti, è giunta in Italia a metà settembre 2020 a 1.599,99 Euro con specifiche tecniche molto più competitive. In ogni caso, questa offerta può essere particolarmente interessante per chi vuole approcciarsi al mondo dei foldable. Fino a domenica, dunque, nei negozi fisici e sul sito della catena potrete acquistare questo foldable brandizzato WindTre a 779,00 Euro anziché 1499,00 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Tra le altre offerte che potete trovare sul sito MediaWorld, solo per oggi sarà possibile risparmiare 700 Euro sul TV LG CX da 65 pollici, disponibile dunque a 2099 Euro per ancora poche ore.