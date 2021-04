MediaWorld XDays, fino a 800 Euro di sconto su cinque smart TV Sony

Gli XDays da MediaWorld, avviati nella giornata di ieri e che dureranno fino al prossimo 6 maggio 2021, propongono diversi televisori in offerta per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Tra questi, in particolare, figurano ben cinque smart TV a marchio Sony con tagli fino a 800 Euro rispetto al prezzo di listino: ecco i modelli interessati.

Partiamo dal modello più economico, ovvero Sony KD55XH9096 con display Full Array LED Ultra HD 4K da 55 pollici, con refresh rate di 100 Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, processore video X1 4K HDR e decoder audio Dolby Atmos. Il tutto viene proposto a 899 Euro al posto dei 1099 Euro di listino. In alternativa, MediaWorld propone nella stessa categoria la variante da 75 pollici Sony KE75XH9096 a 1699 Euro anziché 1899 Euro, pagabili sempre in 20 comode rate Tasso Zero secondo il piano proposto da Findomestic.

Altra scelta possibile riguarda il televisore Sony KD65XH9505 con pannello Full Array LED Ultra HD 4K da 65 pollici e differenze non troppo sostanziali dai dispositivi precedentemente visti, dato che anche qui non mancano gli standard per digitale terrestre e DVB-S2 satellitare, come anche il sistema operativo Android TV caratteristico di tutti gli smart TV della casa asiatica. In questo caso, però si parla di 1299 Euro anziché 1699 Euro, ergo uno sconto decisamente maggiore. Per chi volesse esagerare, però, risulta disponibile anche il modello Sony KD85XH9505 a 2999 Euro anziché 3799 Euro, con le stesse caratteristiche dell’ultimo TV eccetto il pannello da 85 pollici.

Dulcis in fundo, il quinto modello proposto da MediaWorld per quanto riguarda Sony è il TV KD85XH8096 che si differenzia dal KD85XH9505 per il refresh rate di 50 Hz anziché 100 Hz e l’assenza della tecnologia Full Array LED. Per il resto, invece, troviamo sempre il display da 85 pollici Ultra HD 4K LED, HDR, DVB-T2 e DVB-S2. Si parla, però, di 1799 Euro al posto di 2299 Euro.

Intanto, MediaWorld propone anche tante altre promozioni in occasione dei Mega Sconti di maggio 2021.