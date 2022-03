Mediaworld XDays: Android TV DVB-T2 disponibile a poco meno di 150 Euro

Nel contesto degli X-Days Mediaworld attivi fino al 31 marzo 2022 si possono trovare molti dispositivi di elettronica in offerta, da smartphone a televisori, passando anche per lavatrici e frigoriferi. In questa occasione specifica vogliamo segnalarvi uno smart TV in offerta a poco meno di 150 Euro, con supporto al DVB-T2.

Se siete ancora alla ricerca di un televisore economico per adeguarvi all’ultimo standard del digitale terrestre in Italia, quindi, questa è l’occasione perfetta per voi: si tratta dello smart TV OK ODL24770H-TAB proposto dalla catena di distribuzione a 149,99 Euro al posto di 169,99 Euro. Capirete che si tratta di un taglio di prezzo ridotto e praticamente pari ai 150 Euro indicati, ma resta una offerta da segnalare alla luce della economicità del dispositivo.

Il televisore, infatti, è un Android TV con pannello da 24 pollici HD Ready con refresh rate di 50Hz e supporto alla tecnologia HDR10, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital. Pertanto, è un TV entry-level piuttosto interessante che consente di soddisfare tutte le ultime esigenze di mercato, con il compromesso della risoluzione inferiore alla norma odierna del Full HD o Ultra HD 4K.

Tra le altre promozioni del momento sui televisori di ultima generazione, proprio in questa giornata di marzo abbiamo segnalato anche uno smart TV LG OLED al 55% in meno da Euronics.