MediaWorld XDays, Android TV Sony 8K scontato di 2000 euro

Dopo aver trattato l'offerta relativa a Motorola RAZR, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni in ambito tecnologico proposte da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto consistente relativo a un Android TV di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony KD85ZH8 viene ora venduto a un prezzo di 7999 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza il costo del prodotto era pari a 9999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 2000 euro. Non male: basti considerare il fatto che a settembre 2020 il prodotto veniva venduto a 9499 euro da MediaWorld. In ogni caso, vi ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "XDays", quindi rimarrà attiva fino a fine febbraio 2021. In parole povere, il tempo è ristretto, in quanto mancano pochi giorni alla scadenza.

Per quel che concerne il prodotto in sé, siamo dinanzi a un televisore che dispone di un pannello LED da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Il sistema operativo è Android TV, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Chiaramente presente anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro venderebbe il dispositivo a 7999 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Su Amazon Italia, invece, il televisore si trova a un costo di oltre 10.000 euro tramite rivenditori.